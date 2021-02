Polícia Rodoviária localiza mais de 18 quilos de drogas em caixa de ar de carro e prende motorista

Ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (8), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau. Foram apreendidos tabletes de maconha e de haxixe.

PRESIDENTE VENCESLAU – Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (8), em Presidente Venceslau. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, foram localizados mais de 18 quilos de drogas na caixa do ar do carro que o rapaz dirigia.

Ainda segundo a corporação, a ocorrência foi por volta das 21h30. O veículo foi parado para fiscalização na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) pela equipe Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Durante a vistoria, os policiais encontraram 11,170 quilos de maconha e 7,370 quilos de haxixe. A polícia informou que os entorpecentes eram oriundos de Campo Grande (MS) e estavam escondidos na caixa de ar do automóvel.

Questionado, o motorista assumiu a propriedade das drogas, alegando que os entorpecentes seriam comercializados por ele na cidade de Presidente Prudente.

O condutor do veículo, morador de Coxim (MS), recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça para demais providências.

Fonte: G1