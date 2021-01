Polícia Ambiental captura onça-parda em assentamento de Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar Ambiental (PMA), sediada em Castilho, capturou na manhã desta quinta-feira,28, no sítio Primavera, localizado no assentamento Tremembé, área rural do município, uma onça-parda, ainda filhote (Nome científico: Puma concolor). O animal estava debilitado e foi encaminhado ao Centro de Conservação da Fauna Silvestre, de Ilha Solteira, onde receberá atendimento veterinário. Depois de recuperado deverá ser solto em seu habitat natural.

Segundo informações da polícia, os agentes foram até um sítio do assentamento para resgatar um filho de onça-parda depois de acionados por moradores da localidade rural. No sítio os policiais foram informados que o animal estava acuado após ouvir latidos de cachorros e se escondeu em um arbusto do quintal da propriedade.

Os agentes usaram técnicas especificas de contenção e manejo de animais silvestres, preservando a saúde física do animal e a integridade dos policiais ambientais.

A ocorrência foi atendida pelo cabo Agnaldo e soldado Matheus, que registraram o boletim como captura de animal silvestre.

ONÇA-PARDA

A onça-parda ou puma, também conhecida no Brasil por suçuarana e leão-baio (Nome científico: Puma concolor), é um mamífero carnívoro da família Felidae e gênero Puma, nativo da América. Foi originalmente classificada no gênero Felis, mas estudos genéticos demonstram que a espécie evoluiu em uma linhagem próxima à chita e ao gato-mourisco. (fonte: Wikipédia)