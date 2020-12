Mário Celso cumprirá desejo de tomar posse no primeiro segundo de 2021

ANDRADINA – A posse do prefeito eleito de Andradina Mário Celso Lopes e dos 15 vereadores eleitos para a Legislatura 2021-2024, acontecerá no primeiro segundo do dia 1º de janeiro de 2021.

Segundo a assessoria de comunicação do prefeito eleito, “Após a regressão de todas as cidades do Estado no Plano SP de enfrentamento ao Coronavírus, o prefeito eleito optou por realizar a cerimônia de posse em um local aberto com a presença apenas de autoridades correlacionadas ao ato, políticos eleitos e de funcionários do Legislativo que organizam o cerimonial.

A sessão solene de posse será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais.

“Eu usei do primeiro segundo de campanha até o último e em minha posse não poderia ser diferente. Vou cumprir a confiança depositada em mim nas urnas até o último segundo do mandato e quem sabe ir além”, disse Mário Celso.

Todas as normas de segurança estão sendo tomadas para evitar a proliferação do vírus. Após a cerimônia de posse os vereadores vão se reunir novamente às 10h para realizar a eleição da Mesa Diretora para o próximo ano. Os trabalhos vão acontecer sob a presidência do vereador que obteve maior número de votos no pleito, Professor Luzimar.

A escolha dos nomes para as vagas de presidente, 1º secretário e 2º secretário, além de vice-presidente, acontece de portas fechadas ao público externo na sede da Câmara Municipal de Andradina.

Além do prefeito e do vice-prefeito, serão empossados os vereadores:

– Professor Luzimar (PSB – 897 votos)

– João Máximo (Rede – 659 votos)

– Elaine Voguel (PSD – 527 votos)

– Lucas Lopes (PSDB – 523 votos)

– Sérgio Santaella (DEM – 491 votos)

– Hernani da Bahia (PODE – 487 votos)

– Rodarte dos Anjos (PDT – 485 votos)

– Guilherme Pugliese (PSDB – 483 votos)

– Rodrigo Prando, o “Coxinha” (PRTB – 470 votos)

– Hugo Zamboni (Patriotas – 429 votos)

– Sargento Faustino (PL – 429 votos)

– Guto Marão (Progressistas – 413 votos)

– Fabrício Mazotti (PODE – 392 votos)

– Careca da Natação (Avante – 294 votos)

– Eloá Pessoa (PSB – 273 votos)

Assessoria de Comunicação de Mário Celso Lopes