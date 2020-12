Amigas lamentam morte de professora em acidente na véspera de Natal

A colisão entre o carro da vítima e uma caminhonete aconteceu na Rodovia Jarbas de Moraes, na tarde de quinta-feira (24), véspera de Natal. Outras duas pessoas também ficaram feridas na batida.

“Senti falta hoje da sua mensagem. Todas as datas comemorativas eu recebia com muito carinho. Você me ensinou muito. Você vai fazer muita falta, querida. Que nosso Deus te receba com os braços abertos e te acolha e cuide de você”, escreveu uma das amigas.