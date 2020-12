Morre dona Luiza, mãe do prefeito eleito Mario Celso Lopes

ANDRADINA – Faleceu Na madrugada desta sexta-feira (18), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, a senhora Maria Luiza Lopes, a “Dona Luiza”, como era mais conhecida, de 89 anos, mãe do empresário e prefeito eleito de Andradina Mário Celso Lopes (2021/24), e matriarca de uma das famílias mais antigas e conhecidas de Andradina. Sua morte foi comunicada em vídeo pelo futuro prefeito e está sendo aguardado quais providências serão tomadas quanto ao sepultamento, já que não deve haver velório por causa do covid, e deve ser seguida todas as normas epidemiológicas de segurança, de acordo com os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde.

Dona Luiza começou a sentir sintomas característicos da doença dias atrás, sendo medicada inicialmente em hospital de Andradina, porém, devido a confirmação do coronavirus, ela foi encaminhada para um dos melhores hospitais do país. Porém, seu quadro acabou se agravando e ela foi entubada, recebendo então o auxílio de oxigênio e toda medicação na tentativa de reverter o quadro infeccioso.

Na madrugada desta sexta-feira (18), por volta de 1h a triste notícia de que ela acabou não resistindo e faleceu.

Ela era sogra do ex-prefeito Ernesto Antônio da Silva e avó do ex-vereador Ernestinho. Deixa os filhos Zé Roberto, Mário Celso, Marcelo, Moisés, as filhas Sandra Lopes, Meire e Márcia Pagnani, além de netos e bisnetos, noras e genros.

PNEUMONIA

Mário Celso também havia testado positivo para covid no mês de novembro, porém, assintomático, tomou os remédios necessários e se recuperava em casa.

Depois de já ter passado o período de quarentena e praticamente voltar à sua rotina de trabalho, Mário acabou sendo surpreendido pela informação de que estava com pneumonia, e também teve que se internar no hospital Albert Einstein, recebendo o auxílio de oxigênio, como pode ser comprovado no vídeo que circula em redes sociais quando ele anuncia o falecimento de sua mãe. A informação do quadro de pneumonia foi confirmada à reportagem por um sobrinho dele e disse que Mário não ia esconder nada.

Agora ele está buscando seguir todas as orientações médicas para se curar o mais breve possível e, quem sabe, voltar à sua rotina de trabalho, que é bastante corrida.

INFORMAÇÃO DE ÚLTIMA HORA

Informação do Liberal de Araçatuba da conta de que o corpo de dona Luiza, como era mais conhecida, vai ser translado para Andradina e será sepultado no fim da tarde dessa sexta-feira. O horário ainda não foi definido. Familiares disseram que o corpo seguira direto do aeroporto para o cemitério, de acordo com os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde