Faleceu o advogado previdenciário “João Carlos do INSS”

ANDRADINA – Faleceu no início da manhã desta quarta-feira (16), o advogado João Carlos da Silva, o “João Carlos do INSS”, como ficou mais conhecido por ter trabalhado um grande período no INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e ter-se especializado em causas ligadas a pasta, como aposentadorias, revisão de aposentadorias, entre outros. Ele foi vítima de infarto fulminante. À família enlutada sinceros pêsames.

João Carlos era bastante conhecido também nos meios esportivos, por ter defendido com louvor várias equipes amadoras de Andradina, notadamente o Villas, mas, devido a problemas de coluna e nos joelhos, se viu obrigado a abandonar os campos de futebol e dedicar-se praticamente à profissão, onde tinha escritório na Av. Barão do Rio Branco, próximo da rua Paraíba. Ele morava na mesma avenida, a menos de 200 metros de distância do seu local de trabalho.

O corpo do João Carlos vai ser velado na empresa funerária Rosas de Saron, a partir das 14h e o sepultamento está marcado para acontecer às 17h30, desta mesma quarta-feira (16), no cemitério São Sebastião.

Ele deixa os filhos Vinicius, o “Vini”, do primeiro relacionamento, dois netos que são filhos de Vini, além de Renato e Erika, também a esposa Selma Kanaoka, que trabalha no INSS.