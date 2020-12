PMESP completa 189 anos de sua criação no Estado de São Paulo

A PMESP – A Polícia Militar do Estado de São Paulo completou nesta terça-feira (15), 189 (cento e oitenta e nove) anos de história, sendo considerada uma das instituições mais confiáveis do Estado. Atualmente, como uma das forças policiais mais modernas do mundo, emprega técnicas operacionais sofisticadas e adota soluções tecnológicas de última geração em suas atividades. E, para lembrar a dada, várias unidades da Corporação promoveram eventos para comemorar a data, entre eles o CPI 10 – Comando de Policiamento do Interior e o 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I).

A Instituição está presente nos 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios do estado, feito para poucos organismos públicos. São 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de trabalhos ininterruptos diuturnamente na defesa dos brasileiros de São Paulo.

Mesmo face à pandemia do novo Coronavírus os policiais militares, seja do Policiamento de Área, Ambiental, Choque, Rodoviário, Trânsito, Aéreo e Bombeiros, não parou. A Instituição policial-militar perdeu 30 (trinta) policiais da ativa e 250 (duzentos e cinquenta) inativos no ano de 2020 para a doença e 19 (dezenove) no cumprimento do dever.

UMA HISTÓRIA DE 189 ANOS PROTEGENDO A SOCIEDADE

O ano era 1831. A província de São Paulo vivia dias turbulentos após a abdicação de D. Pedro I. Inúmeras revoltas ameaçavam o fracionamento do Brasil, como ocorrera com a América espanhola. Diante dessa realidade, o então Ministro da Justiça, o padre paulista Diogo Antônio Feijó, autorizou a criação de organismos policiais nas províncias, com o objetivo de “manter a tranquilidade pública e auxiliar a justiça”.

A partir do decreto regencial, o presidente do Conselho da Província de São Paulo, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, determinou, a 15 de dezembro de 1831, a criação do Corpo de Guardas Municipais Voluntários com 130 homens, sendo 100 de infantaria e 30 de cavalaria. Passava a existir, então, a força gênese da Polícia Militar atual.

Após 189 anos, a Polícia Militar continua mantendo os princípios e valores dos “130 de 31”, que a fazem uma das instituições mais confiáveis do Estado. Essa fidelidade à história e à tradição, contudo, não foi obstáculo para avanços contemporâneos. Atualmente, como uma das forças policiais mais modernas do mundo, emprega técnicas operacionais sofisticadas e adota soluções tecnológicas de última geração em suas atividades.

Em 189 anos de glórias, a Instituição garantidora dos direitos fundamentais também foi responsável pela preservação da paz social, mesmo diante de múltiplas dificuldades e intempéries. Se chegamos até aqui e pretendemos avançar muito mais, isso só foi e será possível graças a cada um dos nossos valorosos policiais militares, idealistas e vocacionados, que colocam a própria vida em risco para honrar a memória dos nossos ancestrais e em defesa da sociedade paulista.

Efetivamente, multiplicamos por mil e um os cento e trinta de trinta e um. Parabéns a todos os policiais militares, cidadãos de São Paulo, ativos e veteranos, pelos 189 anos de honra e devoção! (Com informações do setor de Comunicação Social da PMESP)