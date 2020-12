Sobe para 18 o número de mortos em acidente de ônibus em João Monlevade

Segundo a assessoria da unidade de saúde, desde a tarde desta sexta-feira (4), ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). O homem era natural da cidade de São Paulo.

O ônibus da Localima Turismo, com placa de Alagoas, caiu no km 350 da BR-381, em um trecho conhecido como “Ponte Torta”, perto da entrada para Dom Silvério. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o veículo tenha perdido o freio. O motorista pulou do ônibus e fugiu, segundo relatos de testemunhas aos policiais.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Na manhã deste sábado, os corpos estavam no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte aguardando a liberação das famílias.

Lista de mortos no acidente

Caio Lucas Santos Cícero Jeferson Andrade da Silva Cícero Oliveira Lima Clemilton Santos Nascimento Denise Maria do Nascimento Elias Vieira Batalha Joelson Queiroz dos Santos José Ricardo da Silva José Roberto Santos da Silva Lázaro Santos Barbosa Manoel José da Silva Marcondes Teixeira lima Maria Silma da Silva Batalha