Policial civil morre baleado pelo parceiro após discussão em acidente de trânsito em Santa Cruz do Rio Pardo

Durante o atendimento, os policiais se envolveram em uma discussão e um deles atirou contra o outro.

Um médico da concessionária tentou separar a briga e também acabou ferido. Os três foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, mas o policial baleado não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso será investigado pela polícia.

Durante a tarde, delegados da Corregedoria de Bauru e de Presidente Prudente estiveram na delegacia de Santa Cruz do Rio Pardo para dar encaminhamento ao caso.

O policial e o médico já receberam alta do hospital e foram levados para a delegacia onde prestaram depoimento. O policial foi preso.

Consultada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que “o caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil de Bauru”. A SSP ressalta ainda que a Polícia Civil “oferece programas de apoio e acompanhamento aos seus efetivos”.

Salva de tiros marca homenagens em sepultamento de policial civil assassinado pelo parceiro de trabalho

Salva de tiros marcou as últimas homenagens prestadas ao policial civil Renato Bianchi, de 45 anos, que foi sepultado neste sábado (5), às 17h , no Cemitério Municipal Campal, que fica no Residencial Anita Tiezzi, em Presidente Prudente (SP).

Antes do sepultamento, policiais civis se reuniram em frente à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), em Presidente Prudente, para prestarem uma última homenagem ao colega de trabalho que foi morto.

Depois, os policiais seguiram em cortejo para o Cemitério Municipal Campal, onde junto dos familiares e amigos de Bianchi, se despediram da vítima. O corpo do policial foi velado na Casa de Velório Athia, na Vila Cristina, e depois seguiu para o cemitério.

Durante a cerimônia de sepultamento, os policiais civis fizeram um salva de tiros em homenagem ao colega de trabalho. A bandeira da Polícia Civil colocada em cima do caixão demonstrava o reconhecimento à dedicação pelos serviços prestados à segurança pública do Estado. Posteriormente, a bandeira foi entregue à mãe da vítima.