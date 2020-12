Delegado da Polícia Civil do DF é preso com plantação de maconha em casa

A prisão é resultado de uma investigação conduzida pela Corregedoria-Geral da corporação. Marcelo atua na Comissão Permanente de Disciplina (CPD), desde maio, e já foi diretor da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II) e delegado-chefe da 10ª delegacia de polícia, no Lago Sul. O G1 tenta contato com a defesa dele.

Segundo a polícia, a investigação teve início em outubro, após denúncias anônimas de que o delegado plantava maconha para revenda. O cultivo era feito em uma chácara, na região de Nova Betânia, em São Sebastião, no quintal da casa onde moram o delegado e a família.

A esposa dele, Teresa Cristina Cavalcante Lopes, e os dois filhos, Marcos Rubenich Marinho de Noronha e Ana Flavia Rubenich Marinho de Noronha, também foram presos em flagrante. Os quatro suspeitos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A família foi levada para o Departamento de Polícia Especializada (DPE).

As penas máximas previstas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 25 anos de prisão.

‘Tecnologia avançada’