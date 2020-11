Adolescente é morto a tiros em evento na Represa de Rio Preto

RIO PRETO – Um adolescente de 17 anos morreu ao ser atingido por disparo de arma de fogo na noite de domingo (15), na Represa Municipal de Rio Preto, onde estava sendo realizado um evento musical com cerca de 500 jovens. Outro adolescente de 16 anos e uma comerciante de 47 anos, que tem um quiosque no local, também foram baleados.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os dois adolescentes foram socorridos por uma testemunha, representante comercial de 26 anos, que transitava pela avenida, quando um grupo de pessoas entrou na frente de seu veículo forçando-o a parar e obrigando a socorrer as vítimas, que foram levadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte.

Após passar por procedimentos médicos na UPA, Jarlan Derley Oliveira Gomes Amaral foi transferido para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele sofreu lesões no crânio, abdome, região da coluna, lombar e torácica.

O adolescente de 16 anos foi atingido no braço e estava consciente durante o atendimento médico.

Já a comerciante foi socorrida pelo marido dela e levada à UPA Tangará. Ao fechar o quiosque, mulher escutou um barulho de disparo de arma de fogo, momento em que sentiu que foi atingida na perna, mas não conseguiu ver de onde teria vindo os disparos.

O crime será investigado pela divisão de homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).