Garota de programa foi morta pela amiga com arma de PM que era namorado da suspeita, diz delegado

APARECIDA DE GOIÂNIA/MT – A arma usada para matar uma garota de programa em Aparecida de Goiânia pertence a um policial militar que é namorado da suspeita, segundo o delegado Rogério Bicalho informou nesta quinta-feira (12). De acordo com as investigações, o homem estava com a companheira, de 19 anos, no momento do crime. A jovem confessou à polícia que matou a amiga por dívidas de quando as duas moravam juntas.