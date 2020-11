Adolescente morta por amiga em condomínio de luxo em Cuiabá completaria 15 anos nesta quinta-feira

O advogado da família contestou a informação e afirmou que a adolescente praticava o esporte há apenas três meses.

Conforme o documento da Politec, Isabele encontrava-se no banheiro da suíte que fica no andar superior da casa da amiga. Ainda segundo a perícia, em dado momento o autor do disparo também entrou no banheiro, na parte esquerda, com a pistola apontada para a face da vítima, e efetuou disparo acionando o gatilho.