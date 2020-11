Prefeitura de Murutinga do Sul informa o que você precisa saber sobre o covid 19

As máscaras de uso médico (também conhecidas como máscaras cirúrgicas) são máscaras lisas ou com pregas que se prendem ao rosto com tiras ou elásticos. As máscaras podem ser desconfortáveis se usadas por um período prolongado, mas não farão você respirar uma quantidade insuficiente de oxigênio ou uma quantidade excessiva de dióxido de carbono.

Beber álcool não é eficaz para a prevenção ou a cura da COVID-19 Beber álcool não protege contra a COVID-19. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode aumentar o risco de outros problemas de saúde. Ingerir água sanitária ou desinfetante é perigoso e não é eficaz na prevenção da COVID-19 Água sanitária e outros desinfetantes são produtos tóxicos. Não pulverize, beba ou use esses produtos no corpo em nenhuma circunstância. Eles só devem ser usados para desinfetar cuidadosamente superfícies de objetos. Beber metanol ou etanol é perigoso e não é eficaz para a prevenção ou a cura da COVID-19 O metanol e o etanol são substâncias tóxicas. Ingeri-los não mata o vírus da COVID-19 em seu corpo. O metanol e o etanol podem provocar lesões graves ou morte. Eles podem ser encontrados em produtos de limpeza usados para desinfecção de superfícies. Prender a respiração não é um teste para COVID-19 Conseguir prender a respiração por 10 segundos ou mais sem tossir ou sentir desconforto não significa que você está livre da COVID-19 ou de qualquer outra doença pulmonar. A melhor maneira de confirmar se você está com o vírus da COVID-19 é através de um exame clínico. Comer alho não é eficaz para a prevenção ou a cura da COVID-19 O alho é um alimento saudável que pode matar alguns micróbios, mas não há comprovação de que ofereça proteção contra COVID-19. A melhor maneira de se proteger da COVID-19 é manter uma distância segura de outras pessoas e lavar as mãos de forma adequada e frequente. Jovens podem contrair COVID-19 Pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo vírus da COVID-19. Todos, independentemente da idade, devem praticar medidas de prevenção, como lavar as mãos regularmente e manter uma distância segura de outras pessoas. Calor e umidade não impedem a disseminação da COVID-19 Você pode contrair a COVID-19 independentemente de o clima estar quente e o dia estar ensolarado. Países de clima quente têm relatado a ocorrência de casos de COVID-19. A melhor maneira de se proteger da COVID-19 é manter uma distância segura de outras pessoas e lavar as mãos de forma adequada e frequente. Comer pimenta não é eficaz para a cura ou a prevenção da COVID-19 Pode ser gostoso comer pimenta, mas ela não serve para cura ou prevenção da COVID-19. A melhor maneira de se proteger da COVID-19 é manter uma distância segura de outras pessoas e lavar as mãos de forma adequada e frequente. Nenhum medicamento é comprovadamente eficaz para curar, tratar ou prevenir a COVID-19 Atualmente, não há comprovação de que qualquer medicamento seja eficaz na cura ou prevenção da COVID-19, embora vários medicamentos estejam sendo testados. A melhor maneira de se proteger da COVID-19 é manter uma distância segura de outras pessoas e lavar as mãos de forma adequada e frequente. Idosos não são os únicos que estão em risco ao contrair COVID-19 Pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo vírus da COVID-19. Pessoas com 60 anos ou mais e portadores de doenças como asma, diabetes e doenças cardíacas têm maior risco de ficar gravemente doentes. Todos devem praticar medidas de prevenção, como lavar as mãos regularmente e manter uma distância segura de outras pessoas. Fonte: Organização Mundial da Saúde