Gestante esfaqueada pelo marido enquanto dormia segue internada em estado grave

O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (10), no apartamento onde ela morava com o marido, e duas filhas. O homem de 44 anos confessou o esfaqueamento e foi preso em flagrante.

No apartamento do casal foram apreendidas duas facas. O homem tinha uma lesão no ombro e, segundo o registro policial, disse que havia esfaqueado a esposa “por motivo fútil e pura ignorância”.