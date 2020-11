Açougueiro é morto a tiros dentro de supermercado em Valparaíso de Goiás

VALPARAÍSO DE GÓIAS/GO – Um açougueiro de 23 anos foi morto a tiros dentro do supermercado onde trabalhava, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram quando um homem chega ao local, vai até o balcão e efetua vários disparos contra a vítima a curta distância. Ele fugiu em seguida e ainda não foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.