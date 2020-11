Suspeito de esquartejar de matar casal e esquartejar outro homem no intervalo de 3 dias é preso em MT

Segundo o delegado, o suspeito também revelou que no dia 9 de novembro do ano passado, as três vítimas teriam feito uma ‘armadilha’ contra ele.

“Ele foi até a casa do casal, aproveitou que eles estavam dormindo e deferiu golpes de machadinho no rosto dos dois”, disse.

O casal Flávio e Sueli foi encontrado morto dentro de uma casa abandonada em Cáceres, no dia 11 de novembro de 2019. O local, de acordo com os policiais, é usado por usuários de droga.

Já o corpo de Edvaldo foi localizado no dia 14 de novembro de 2019 às margens de um rio em Cáceres. Segundo a polícia, a vítima estava com as pernas amputadas e largadas ao lado corpo, a cabeça estava enrolada em um saco plástico e no pescoço havia um pedaço de barbante.