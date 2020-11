Dia de Finados tranquilo e sem chuva por Andradina

ANDRADINA – Como era aguardado, o Dia de Finados transcorre em clima de tranquilidade e com pouco movimento no cemitério São Sebastião, em Andradina e, quebrando uma tradição de décadas, não houve o registro de chuvas na cidade. Isso causou estranheza e muitos comentários nas redes sociais, já que, mesmo que rapidamente, sempre era registrado precipitação pluviométrica, pegando as vezes muitos desavisados de surpresa.

A reportagem andou pelo portão de entrada e em parte do interior do cemitério, e constatou que muitas pessoas aproveitaram a calmaria do local e puderam orar, acender suas velas em intenção às almas de seus entes queridos, além de visitar túmulos de pessoas conhecidas e que fizeram história no município.

Esse ano havia menos barracas oferecendo produtos e serviços devido a pandemia do coronavirus, a não ser as tradicionais vendendo flores todos os anos, além de uma com água potável e a presença de viaturas da Polícia Militar garantindo a lei e a ordem.

DIA DE FINADOS

O Dia de Finados, como é conhecido, foi instituído inicialmente no século X, na abadia Beneditina de Cluny, na França, pelo abade Odilo (ou Santo Odilon [962-1049], como chamado entre os católicos) e esta data é comemorada no ocidente sempre no dia 02 de novembro de cada ano.

HOMENAGEM DA PM

A Polícia Militar do Estado de São Paulo também homenageia seus heróis por meio de galerias, mausoléus, músicas e canções, por isso, o Comando de Policiamento do Interior Dez, com sede em Araçatuba/SP, organizou a “Galeria de Heróis” com fito em homenagear os heróis de carne e osso que deram suas vidas em prol de uma sociedade mais digna e pacífica. Foi o modo singelo encontrado para dizer aos familiares desses homens, que cumpriram o juramento feito à sociedade paulista, de que eles jamais serão esquecidos, pois estarão sempre em nossos corações.

O Coronel PM Rodrigo Arena, Comandante do Policiamento do Interior Dez, convida os familiares dos heróis do CPI-10 e também aqueles que gostariam de prestigiá-los, para, caso queiram, visitar nossas instalações e conhecer nossa “Galeria de Heróis”.