Colisão frontal entre carro e motocicleta mata jovem de 19 anos, em Martinópolis

Conforme informou ao G1 o Corpo de Bombeiros, por motivos a serem esclarecidos, houve uma colisão frontal entre a motocicleta e um carro. O motorista do veículo deixou o local, segundo informações à corporação, e a polícia trabalha para identificá-lo.

O motociclista sofreu amputação da perna esquerda e um ferimento no pescoço. Os bombeiros o socorreram e levaram ao Pronto-socorro local, onde foi constatado o óbito.

Imagens de câmera de segurança cedidas ao G1 pela Guarda Municipal de Martinópolis mostram o carro realizando uma ultrapassagem minutos antes do Corpo de Bombeiros ser acionado. Depois, às 23h40m08, no canto superior à direita, é possível ver luzes dos veículos envolvidos no acidente.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito e Segurança Pública, a Via José Biazini “é inteira sinalizada com linha contínua amarela, onde é proibido realizar ultrapassagem”.