Adolescente de 16 anos morre após briga com internos em Unidade Socioeducativa em MS

CAMPO GRANDE/MS – Um adolescente de 16 anos morreu após um desentendimento com outros dois internos na Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, em Campo Grande, na noite deste sábado (31). A provável causa da morte é asfixia, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (Sejusp).