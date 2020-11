Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do ‘Mais Você’, morre no Rio

Ele, que fazia o personagem no programa apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca neste domingo (1º).

