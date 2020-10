Quatro homens são detidos por abate de animal em extinção em Aracanguá

SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ – Quatro homens foram detidos por equipes da Polícia Militar Ambiental acusados de abate de animal silvestre em extinção, no caso, uma anta. Na ação os policiais apreenderam quatro facas e 120 quilos da carne do animal, além de encontrarem a carcaça na beira de um manancial.

Na quinta-feira (15), os policiais faziam patrulhamento quando se depararam com quatro suspeitos que estavam com as roupas sujas de sangue, em duas motos, pela área rural de Santo Antônio do Aracanguá.

Ao receberem a ordem de parada dos policiais ambientais iniciaram uma fuga, sendo que dois deles abandonaram uma moto e se esconderam em uma mata. Mesmo com o apoio de equipes do policiamento de área e do helicóptero Águia do Grupamento Aéreo, não foi possível localizarem os fugitivos.

Junto à moto abandonada, foram localizadas quatro facas, petrechos de limpeza e 120 quilos de carne de anta. Após a coleta de outras informações ligadas ao caso, ontem (16) as equipes conseguiram identificar os quatro foragidos, inclusive localizando os restos do animal abatido.

Todos fora detidos pelo crime de caça de animal silvestre, com pena de até um ano de prisão, podendo ser aumentada em razão da espécie estar ameaçada de extinção. Cada um dos infratores recebeu a autuação pela infração ambiental, no valor de R$ 5 mil. O crime será alvo de inquérito da Polícia Civil.

Penápolis

Policiais ambientais que atuam na região de Penápolis receberam denúncia referente atos de caça ilegal e após diligências, uma equipe localizou o suspeito que confessou ter ilegalmente em sua posse, armas de fogo.

Após o fato, a equipe diligenciou até a propriedade e com a autorização do suspeito, realizou as buscas na residência, onde foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 20 e também um revólver calibre 32, com 12 munições. O acusado foi detido e conduzido à Delegacia de Penápolis, onde o homem ficou preso à disposição da Justiça.

Fonte: RP10