Denarc apreende mais de 300 quilos de cocaína e 11 fuzis no interior de SP

NAZARÉ PAULISTA – O Departamento Estadual de Prevenção e Repreensão ao Narcotráfico (Denarc) apreendeu 315,9 quilos de cocaína na sexta-feira (16), em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.

Agentes receberam a informação de que um imóvel no km 55 da rodovia entre a cidade e o município de Guarulhos estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes e foram até o local verificar.

No endereço, os policiais civis se depararam com muitas casas desocupadas, até avistarem uma que possuía um veículo WV/Jetta estacionado na garagem. Diante da suspeita, as equipes acessaram a residência, inclusive com o uso de embarcação pelo rio Atibainha, e realizaram vistorias.

No interior do veículo foi localizado um fundo falso onde foram encontrados tijolos de cocaína. Na garagem, os agentes localizaram uma parede oca e um dispositivo, próximo ao interruptor de luz, que ao ser acionado abriu um compartimento na parede onde foram localizados 11 fuzis, mil munições de diversos calibres, balança digital, dois coletes balísticos, formas de prensas, máquina para contagem de dinheiro, diversos medicamentos controlados e mais tijolos de cocaína.

Todo o material foi apreendido para perícia. O local também foi examinado para a coleta de impressões digitais que serão analisadas junto aos bancos genéticos. As investigações prosseguem para identificar a autoria.

Fonte: RP10