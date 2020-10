Polícia identifica casal encontrado carbonizado em carro na zona rural de Coroados

COROADOS- A Polícia Civil de Birigui identificou os corpos do casal encontrado carbonizado dentro de um carro na tarde de sábado (17), no bairro da Caximba, próximo a uma estrada que liga Birigui a Coroados, em um local de difícil acesso.

As vítimas são Ely Carlos, de 39 anos, e Ellen Ferreira, 24. Os corpos foram encontrados dentro de um veículo Ford Ká, modelo antigo, que também estava todo queimado, em um canavial. A Polícia Militar chegou ao local após denúncia.

A área onde o carro foi encontrado é de difícil acesso. O veículo, destruído pelo fogo, passou por perícia do IC (Instituto de Criminalística). Um dos corpos estava no assoalho traseiro e outro sobre o banco traseiro do carro.

O laudo deve apontar o que causou o fogo no veículo. O caso será investigado pela Deic de Araçatuba.

Fonte: RP10