Petiscaria Nova Opção oferece um final de semana inteiro dedicado às crianças

ANDRADINA – A Petiscaria Nova Opção, localizada na praça Walter Ramalho, no bairro Santa Cecília, ofereceu no último final de semana prolongado, eventos que deixarão nas memórias das crianças dos bairros próximos, uma das melhores lembranças de suas vidas ao participarem de brincadeiras saudáveis no parquinho do bairro, além de distribuição de cachorro quente, algodão doce, guaraná e pipoca. O Dia das Crianças na Nova opção será lembrado para sempre.

Os proprietários da Petiscaria Nova Opção desde a noite do último sábado (10), já ofereceram pratos diferenciados a seus frequentadores, com ênfase às famílias que compareciam com seus filhos ao local, com porções generosas por um precinho camarada, além de todos os tipos de pratos tendo como alimento principal o peixe: tem o frito, a parmegiana, sashimi, ensopado, além de agora uma porção generosa de tiras de peito de frango empanada, outra delícia, além de bebidas variadas.

No domingo (11), teve almoço e jantar para todos os frequentadores e os filhos podiam aproveitar momentos de descontração na pracinha em frente da petiscaria, brincando em todos os aparelhos e dando um merecido descanso aos pais, que podiam aproveitar momentos de lazer com os outros familiares presentes.

Na segunda-feira (12), feriado nacional, foi o ápice da festa para as crianças de todos os bairros circunvizinhos, com comparecimento de mais de uma centena à frente da petiscaria, onde estavam sendo distribuídos pelos colaboradores da empresa os saborosos cachorros quentes, pipoca, guaraná e algodão doce, um dos preferidos da criançada.

Até as 13h, já haviam passado pelo local pais de bairros vizinhos e de outros bairro que ficaram sabendo através da ‘live’ feita pela reportagem. Muitos pais do bairro Gasparelli, da Vila Mineira, Benfica e Piscina fizeram um esforço para proporcionar a seus pequeninhos momentos de lazer e descontração.

Agnaldo e família se disseram surpresos com o grande comparecimento de famílias inteiras e já prometeu uma festa maior ainda no próximo Dia das Crianças do ano de 2021.