Morador de Andradina morre ao receber descarga de 13 mil KVA em Três Lagoas

Andradinense fazia manutenção na rede de alta tensão (linha viva), por onde passam 13 mil volts e levou descarga elétrica, que provocou parada cardíaca

TRÊS LAGOAS/MS – O técnico em energia Damião Emigdio, de 41 anos, residente no cruzamento das ruas Regente Feijó com Aquidauana, na Vila Mineira, em Andradina/SP, morreu na tarde de segunda-feira (12), ao receber uma descarga elétrica de 13 mil volts, quando trabalhava em manutenção da linha viva na cidade de Três Lagoas/MS. Mesmo socorrido e com a realização de manobras de RCP – Ressuscitação Cardio-Respiratória, não resistiu, indo a óbito. Seu corpo foi encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal da cidade sulmatogrossense e depois liberado para a família providenciar o sepultamento em Andradina.

O enterro de Damião está previsto para as 13 horas (horário de Brasília) no Cemitério São Sebastião. O eletricista deixa mulher e filhos.

O acidente com energia aconteceu na Rua David Alexandria, no bairro Vila Nova e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima fatal estava fazendo a manutenção na rede elétrica quando recebeu uma descarga de alta voltagem, que entrou pela mão e saiu no abdômen.

O trabalhador estava com equipamentos de segurança sendo içado na grua do caminhão da empresa Cantoia & Figueiredo, contratada da empresa de concessionária de energia Elektro para manutenção em redes de energia do bolsão sulmatrogrossense e parte do oeste paulista.

O homem teve uma parada cardiorrespiratória e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe do Samu. Após cerca de 30min de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), foi declarado óbito no local pelo médico do Samu.

O local do acidente ficou interditado e preservado pela Polícia Militar para socorro da vítima, e o trabalho da perícia técnico/científica.