Motorista foge após acidente e abandona jovem preso nas ferragens

RIO PRETO – Um repositor de 21 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente e ficar preso nas ferragens do veículo, na madrugada de ontem (11), na avenida Doutor Solon da Silva Varginha, na Vila Novaes, em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente teria acontecido por volta das 5h15. Policiais militares e a Polícia Técnico Científica estiveram no local. Vinícius Pavani Pereira da Silva foi encontrado sozinho, preso nas ferragens de um Volkswagen modelo Parati. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista, ainda por motivos não identificados, teria perdido o controle da direção e batido o carro em uma árvore. A vítima sofreu traumas na cabeça e na bacia.

O jovem foi socorrido por uma ambulância do Resgate. Foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima do local. Os outros dois ocupantes que estariam no veículo fugiram e ainda não foram encontrados.

O boletim de ocorrência não informou o hospital onde Vinícius foi encaminhado.

Fonte: DL News