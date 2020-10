Mulher de 26 anos é morta com facada no peito em Penápolis

PENÁPOLIS – A jovem identificada como Kivia Andrade, de 26 anos, foi morta a facadas por volta das 21h30 de sábado (10), por outra mulher após uma discussão. Um dos golpes atingiu o peito da vítima. O crime foi na avenida Marginal Maria Chica.

Após ser esfaqueada, a mulher caiu no chão. Populares tentaram reanimá-la até a chegada de uma viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros. Ela foi levada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e passou por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

A suspeita de cometer o crime fugiu e não foi localizada até agora.

Fonte: SBT Interior