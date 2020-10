Vídeo mostra idoso achado morto entrando em carro de mulheres presas por dopar e roubar vítimas

Segundo a Polícia Civil, após a prisão, as suspeitas indicaram onde deixaram a vítima. O idoso foi achado na plantação em estado de decomposição.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) indicou que Erineu morreu por traumatismo craniano. A Polícia Civil aguarda também o laudo toxicológico, que irá apontar as substâncias no corpo dele. Conforme o filho, a vítima havia saído de casa com cerca de R$ 1 mil.