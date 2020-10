Jovem trans de 17 anos morta a facadas é enterrada em Ibitinga; ex-companheiro foi preso

O sepultamento está marcado para as 10h30. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram homenagens à Paolla Bueno, como a vítima era conhecida.

“Não tenho palavras para falar de você, pois meu coração perde a força em saber que semana passada estávamos conversando e sorrindo. Saber que agora não vamos ter mais momentos assim fico triste por você não está mais aqui”, publicou a irmã.

Segundo a Polícia Civil, Paolla foi morta depois que o ex-companheiro dela arrombou a porta da casa dela e a esfaqueou. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

A polícia informou que o homem fugiu do local, mas foi encontrado em um terreno baldio nas imediações do local do assassinato e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio.