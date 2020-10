Mãe morre e filho que dirigia carro fica em estado grave após capotamento em rodovia de MT

Segundo a polícia, a família viajava de Guiratinga a Rondonópolis. Durante o trajeto, Matheus Casarotto, de 21 anos, perdeu o controle do carro e capotou várias vezes na pista.

Alice Casarotto, de 48 anos, morreu na hora. Já o motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido em estado grave. Matheus sofreu traumatismo craniano e está internado no Hospital Regional de Rondonópolis.

As duas crianças que também estavam no carro sobreviveram. Elas tiveram alguns ferimentos e escoriações e receberam atendimento médico.

Um laudo técnico da perícia deve apontar as causas do acidente. A principal suspeita levantada pela polícia é que motorista tenha perdido o controle depois que um pneu do carro estourou.