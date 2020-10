Três pessoas são assassinadas a tiros em Birigui; autor é preso

Triplo homicídio ocorreu na região central de Birigui; Autor foi preso pela PM e autuado em flagrante

BIRIGUI – Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram assassinadas a tiros no final da manhã deste domingo (04), em Birigui. O caso aconteceu na rua Roberto Clark, no Patrimônio Silvares, em frente a escola Regina Valarini Vieira. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser mobilizadas, mas as vítimas, conforme as primeiras informações, já estavam sem vida.

O caso ainda está em andamento e a polícia tenta conseguir alguma pista que leve aos autores dos crimes. Segundo o que foi apurado até o momento, as três vítimas eram moradores de rua.

O assassino das três vítimas chegou ao local em uma moto. Ele tirou a arma de uma mochila e atirou na cabeça das vítimas que estavam na calçada da rua.

A Polícia Militar prendeu o acusado do crime na tarde deste domingo. Ele teria confessado o triplo assassinato aos policiais.

O acusado foi levado ao plantão policial de Birigui e deverá ser autuado em flagrante. Conforme as primeiras informações, o autor dos crimes já teria ficado internado no manicômio de Franco da Rocha. A polícia vai apurar o que motivo o crime.