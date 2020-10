TOR apreende 410 tijolos de maconha no interior de São Paulo

Um homem foi preso na ação; as drogas estavam no banco e porta-malas do veículo conduzido pelo preso

GUARANTÃ – A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prendeu um homem, de 32 anos, após encontrar 410 tijolos de maconha dentro do veículo que ele conduzia. A ação aconteceu na manhã de sexta-feira (2), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guarantã – a cerca de 120 km de Araçatuba (SP).

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava fiscalização pela via, quando foi ultrapassada por um carro Ford/EcoSport, em alta velocidade. Tal atitude, somada ao fato da traseira do veículo estar baixa, levantou suspeitas e os PMs passaram a acompanhá-lo.

O condutor do automóvel empregou maior velocidade na tentativa de fugir da abordagem policial, mas foi abordado no km 406. Dentro do carro foram localizados, no banco e porta-malas, grande quantidade de tijolos de maconha que somaram 398,9 quilos. Questionado, o homem confessou ter sido contratado para levar os entorpecentes de Andradina a Bauru.

Toda a substância foi apreendida para perícia e o veículo recolhido. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia Sede da cidade, onde foi indiciado por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Posteriormente, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: RP10