PM deflagra operação para resgatar policiais emboscados em fazenda de Rondônia

Segundo uma das testemunhas, a vítima e parentes eram acostumados a frequentar a fazenda e conheciam os moradores das proximidades. Entretanto, o lugar ficou hostil após “milícias de terras” invadirem o local.

“É a fazenda de um amigo nosso, é uma fazenda grande. E nós somos acostumados a frequentar. Só que agora entraram esses negócios de milícia de terra, invasores. Fizeram uma emboscada pro povo da fazenda e acharam que a gente era segurança da fazenda, ou coisa parecida, não deram chance nenhuma pra nós”, diz a testemunha.

“Foram dar o ‘bacu’ no carro, encontraram o documento do tenente e descobriram que ele era militar. Estávamos na estrada todo mundo nu, apanhando, sangrando. Aí mandaram Figueiredo levantar. Levaram ele para o outro lado da estrada e na nossa frente, cinco metros longe de nós… deram 10 tiros nele no rosto e no peito. Aí atearam fogo no carro com tudo que nós tínhamos dentro”, lembra.