Inscrições para a escola de eletricistas da Elektro em Andradina vai até dia 19

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro. Plataformas digitais foram adotadas para ministrar as aulas teóricas que foram suspensas devido à pandemia de coronavírus

ANDRADINA – Desde o último dia 4, estão abertas as inscrições para as duas turmas da Escola de Eletricistas da Elektro, em Andradina. Ao todo são 50 vagas. O curso é voltado para homens e mulheres. Para participar do processo seletivo é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo e Carteira B, C ou D e definitiva. As aulas irão ocorrer nos períodos da manhã e da tarde, com início previsto para o mês de outubro. O curso de capacitação tem carga horário de 742 horas e será ministrado em parceria com a FATEC e FAT, na FATEC unidade de Andradina. Durante o período de formação, os selecionados receberão alimentação.

Após a conclusão do curso, os alunos estarão aptos para atuação em redes de distribuição de energia elétrica e irão compor o “Banco de Talentos” da Elektro para possíveis oportunidades de trabalho na empresa. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://fundacaofat.org.br/cursos/curso-basico-de-capacitacao-em-instalacoes-eletricas-e-redes-de-distribuicao-turma-i-andradina/

SERVIÇO:

. Escola de Eletricistas em Andradina

. Inscrições: 4 a 19 de setembro

. Processo seletivo: 24/09 a 25/10

. Período previsto das aulas: 30/10 a junho de 2021

. Horário: 8h às 12h, e das 13h às 17h

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes)