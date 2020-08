General do Exército realiza visita técnica ao CPI-10

ARAÇATUBA – Em 26 agosto de 2020, o Comandante do Policiamento do Interior Dez (CPI-10), Coronel PM Rodrigo Eval Arena, recebeu a visita ilustre do General de Brigada Edson Massayuki Hiroshi, Comandante da Décima Primeira Brigada de Infantaria Leve do Exército Brasileiro.

Ele foi recepcionado pelo Coronel PM Rodrigo para visita técnica nas dependências do quartel.

Também participaram da reunião o Coronel PM Victor, Comandante do Bombeiro do Interior Dois, com sede no município de Bauru, além dos Comandantes do Trigésimo Sétimo Batalhão de Infantaria Leve do Exército Brasileiro, Segundo Batalhão de Polícia Militar do Interior, Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar do Interior, Décimo Segundo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Segundo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Segundo Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Vigésimo Grupamento de Bombeiros e Base de Aviação Araçatuba.