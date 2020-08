Ação conjunta da TOR e PF apreende mais de 1t de maconha em carga de arroz

PENÁPOLIS – Uma ação conjunta entre a Polícia Federal de Araçatuba e uma equipe da Polícia Rodoviária (base Araçatuba), apreendeu na tarde de domingo (23), na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis (SP), um caminhão carregado com 1.695 tijolos de maconha que totalizaram 1.407 kg, escondidos em meio a uma carga de arroz. O motorista identificado por R. S. B., de 36 anos, conseguiu fugir do flagrante. O caminhão, a carga de arroz e a droga foram apreendidos pela Polícia Federal.

A apreensão da grande quantidade de entorpecentes aconteceu quando policiais de uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário e federais realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram um caminhão suspeito, proveniente do Paraguai. Ao notar a blitz, o condutor desceu rapidamente do caminhão e saiu correndo em direção a um matagal.

Ao realizarem a vistoria no veículo, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha escondidos sob uma carga de arroz, na carroceria do caminhão com origem do Paraguai.

A droga foi separada da carga de arroz e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde foram apreendidos 1.695 tijolos de maconha, que totalizaram 1.407 kg.

O motorista foi identificado e será indiciado por tráfico de drogas. O caminhão e a carga de arroz também foram apreendidos, permanecendo à disposição da Justiça. Equipes do policiamento rodoviário fizeram diligências pelo mato para capturar o motorista que fugiu, mas até o fechamento da edição ele não havia sido encontrado.