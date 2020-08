Funcionário de frigorífico fratura tornozelo ao cair de moto com amigo

ANDRADINA – O funcionário do frigorífico local, Y. A. Q. P., 20 anos, sofreu fratura exposta do tornozelo esquerdo ao cair com a motocicleta que pilotava pelo cruzamento das ruas São Paulo com Pereira Barreto, ao lado de um supermercado. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto atendimento, foi transferido para a Santa Casa local, onde foi operado e permaneceu internado. A moto que ele pilotava estava com o licenciamento vencido e foi apreendida.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a queda aconteceu quando o rapaz pilotava a Titan 150cc, nas cores vermelha e branca, seguindo pela rua São Paulo, sentido bairro/centro, levando como passageiro Y. L. P. C., de 19 anos e, quando passava por um quebramolas existente próximo daquele cruzamento, a corrente escapou, ele perdeu o equilíbrio, se arrastou por alguns metros e bateu contra a guia de sarjeta rebaixada, já na entrada do supermercado.

Como sua perna esquerda ficou debaixo da moto, ao bater contra a calçada rebaixada, acabou sofrendo a fratura exposta, necessitando do socorro dos bombeiros para imobilização e encaminhamento para a unidade de saúde. Já o passageiro sofreu escoriações na perna esquerda, altura do joelho, mas recusou atendimento médico.

Segundo o apurado, a princípio informaram aos policiais que um veículo tinha esbarrado na moto em que estavam, mas a verdade acabou sendo descoberta. Foram elaboradas multas pelas infrações de trânsito cometidas, como licenciamento vencido, condução perigosa na condução de veículo automotor (empinar) e pneu careca. A motocicleta foi apreendida.