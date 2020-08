28º BPM/I comemora Dia do Soldado com cerimônia e promoção de patentes

ANDRADINA – O comando do 28º Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I), realizou no interior de suas dependências, cerimônia alusiva em comemoração ao “Dia do Soldado”, celebrado em todo pais, através de seus Oficiais e Praças, aproveitando também para marca a promoção dos Capitães PMs Ilton Dias de Freitas e Evandro Lopes. A ambos o comando da corporação deseja muita sorte na nova etapa da vida profissional de cada um, com a proteção de Deus.

O Dia do Soldado é uma data comemorativa brasileira cujo dia é 25 de agosto. A data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, no dia 25 de agosto de 1803, patrono do Exército Brasileiro tornou-se conhecido como “o pacificador” após sufocar muitas rebeliões contra o Império.

NOTA ALUSIVA AO DIA DO SOLDADO

É a data onde nós, Soldados Brasileiros, nos renovamos ao recordar e enaltecer o passado brilhante de Duque de Caxias, um chefe militar vitorioso, um guerreiro obstinado e um homem de Estado que marcou a história de nosso País.

Nesta data o 28º BPM/I enalteceu os valores de Caxias através de uma solenidade ocorrida nas dependências do quartel, oportunidade em que foi lida uma Nota emitida pelo Comandante Geral.

