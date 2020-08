Seção da Câmara de Castilho segue em ritmo tranquilo em época de pandemia

CASTILHO – A Câmara de Vereadores de Castilho, presidida por Sebastião Reis Oliveira, o “Tião Japonês”, realizou na manhã de segunda-feira (24), mais uma seção ordinária e colocou em pautas novamente, Projetos de Lei do interesse do Executivo e também requerimento de um dos vereadores daquela Casa de Leis. Mais uma vez, devido a pandemia do coronavirus, foi uma seção tranquila e sem a presença do público ao plenário, seguindo determinação da OMS – Organização Mundial da Saúde, e também Secretarias estadual e municipal de saúde.

Foram apresentados três Projetos de Lei de autoria da Prefeitura de Castilho, um deles destinado a custear procedimentos relativos ao enfrentamento da Covid 19; Outro dispõe sobre autorização para a concessão de subvenção social no exercício de 2020 à Sociedade Beneficente de Castilho; e o terceiro autoriza o Executivo a firmar convênio com o Hospital e Maternidade José Fortuna de Castilho, destinado a custear cirurgias eletivas.

Os três Projetos de Lei foram encaminhados para suas respetivas Comissões de Constituição e Justiça e voltam ao plenário depois dos pareceres jurídicos.

Já outros três Projetos de Leis foram colocados em votação, um deles que dispõe sobre a inclusão de carne de peixe no cardápio da merenda escolar da Rede Pública de Ensino; Um é sobre a abertura de crédito adicional especial e o terceiro dispõe sobre o novo regimento interno da Câmara de Vereadores de Castilho adaptado às normas constitucionais e legais vigentes.

REQUERIMENTO

Um único requerimento foi apresentado, é de autoria do vereador Odair Oliveira Souza, o “Odair do Caminhão”, solicitando que a Prefeitura, através de seu setor responsável, providencie a sinalização de solo vertical e horizontal (PARE), no cruzamento das ruas Osório Junqueira com Belarmino da Silva França, centro.

Segundo o mais novo parlamentar castilhense, alguns munícipes o procuraram e pediram sua intervenção junto ao Poder Executivo municipal, pois a atual demarcação encontra-se apagada ou inexistente. Segundo Odair, é de vital importância salientar que essas sinalizações trarão maior segurança no trânsito para pedestres, ciclistas, veículos de passeio e caminhoneiros, principalmente para quem trafega pela rua Belarmino da Silva França, pois a maioria dos veículos que saem da rua Osório Junqueira e cruza essa via, não respeitam a preferencial.