Carro bate na traseira de caminhão e deixa quatro mortos no interior de São Paulo

LORENA – Um homem e duas mulheres morreram em um acidente na manhã desta sexta-feira (21). O carro perdeu o controle e bateu na traseira do caminhão na estrada velha que liga Guarintinguetá a Lorena, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, outra pessoa se feriu com gravidade. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança.

As vítimas fatais foram identificadas apenas pelo primeiro nome: Gabrielle, Flávio, Rayssa e Rayane. Não foram informadas as idades delas.

Os Bombeiros informaram que o acidente foi por volta das 8h. O caminhoneiro parou no acostamento para falar ao celular e foi atingindo por um Ford Ka que perdeu o controle devido a chuva logo após a curva. O carro derrapou e bateu na traseira do caminhão.