Câmara de Castilho realiza primeira seção depois do recesso de Julho

CASTILHO – A Câmara de Vereadores de Castilho, presidida por Sebastião Reis Oliveira, o “Tião Japonês”, realizou na manhã de segunda-feira (03), sua primeira seção ordinária após o recesso do mês de julho, quando foram colocados em pauta, lidos, apreciados e votados, Projetos de Lei de interesse do Executivo, além de requerimentos e indicações apresentados pelos demais vereadores. Mais uma vez, devido a pandemia do coronavirus, não foi permitida a presença do público no plenário da Câmara.

O vereador Daniel Batista Oliveira apresentou requerimento solicitando do poder Executivo par que estude junto a seu departamento responsável, se existe a possibilidade da instalação de instalar uma creche rural no reassentamento Jupiá.

Em sua justificativa o parlamentar castilhense cita que a presente propositura vem reiterar uma solicitação anterior dele feita mediante apresentação de indicação e não atendida até o momento. Tal pedido, segundo Daniel, se dá devido a necessidade de ampliar o processo de educação no município, melhores condições de vida no campo e um local adequado para que as famílias possam deixar seus filhos com segurança no período em que estão trabalhando.

É de grande valia salientar que existe um local (prédio ds Prefeitura), em frente da escola Maria Dáurea, que seria adequado para a instalação da referida creche. Grande parte dessas mulheres trabalham em Três Lagoas/MS e em vários condomínios ali existentes e é uma maneira de auxiliar na renda familiar. Existe no local o prédio da antiga hidráulica (barracões), que foram recém adquiridos pela iniciativa privada com a perspectiva de gerar aproximadamente 200 empregos, apontou o vereador Daniel em seu requerimento.

Daniel também apresentou indicação solicitando fazer recapeamento na rua Tufik Abbud, esquina com a rua Olavo Bilac, centro. O local apresenta diversos buracos, provocando prejuízos aos proprietários de veículos, motos e bicicletas que por lá transitam.

Já o vereador Itamar Vieira dos Santos apresentou requerimento solicitando isenção da taxa de ligação de água e esgoto sanitário para o Loteamento Milton Moreira de Carvalho, o “Castilho F”.

Segundo o vereador, ele quer que a Prefeitura informe através do setor responsável se há a possibilidade do Executivo realizar convênio com a empresa Àguas de Castilho para isentar da taxa de ligação do referido loteamento.

Itamar cita em sua propositura que o loteamento será construído através da parceria do município com o governo do Estado de São Paulo, através do CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, e serão imóveis destinados à população de baixa renda, razão pela qual o parlamentar apresenta tal propositura.

O vereador cita ainda que já houve convênio no mesmo sentido quando da implantação do loteamento Nelson Borges, o “Castilho D”.