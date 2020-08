Polícia Rodoviária prende motorista após encontrar tablete de cocaína, balança de precisão e R$ 9 mil em carro

IEPÊ – A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem na tarde de sábado (1º), na Rodovia Jorge Bassil Dower (SP-421), em Iepê (SP), por tráfico de droga.

Os policiais abordaram um carro, com placas de Rancharia (SP), na altura do km 107, e, durante a fiscalização, a equipe notou o nervosismo do motorista, além de respostas desencontradas sobre os motivos de sua viagem.

Após revistarem o carro, os militares encontraram um tablete de cocaína, uma balança de precisão e aproximadamente R$ 9 mil em dinheiro.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iepê e o homem foi indiciado por tráfico de entorpecente, permanecendo à disposição da Justiça.

