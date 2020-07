Piloto de helicóptero que caiu abarrotado de cocaína dispensou ajuda de moradores e fugiu a pé

Homem fugiu para matagal e não foi localizado pelas equipes de Ibiúna. Polícia Federal de Sorocaba investiga o caso.

IBIÚNA – O piloto do helicóptero que caiu com 300 quilos de pasta base de cocaína na área rural de Ibiúna (SP), na segunda-feira (20), recusou a ajuda de moradores e se escondeu na mata para não ser preso. O caso é investigado pela Polícia Federal de Sorocaba (SP). O homem está sendo procurado.

O comandante Marcelo Godinho conversou com o G1 enquanto registrava a ocorrência na PF e explicou que a base da Guarda Civil Municipal foi informada por um morador sobre a queda e o Samu foi acionado pela equipe.

No entanto, no bairro próximo da queda, o homem, que sofreu um corte na cabeça, pediu para moradores não acionarem a polícia e recusou atendimento antes de se esconder ao ver a viatura. Ele vestia calça, boné e blusa.

“A gente conseguiu vê-lo e por dois minutos a gente não pegou. Foi para um mato denso e conseguimos localizar a aeronave com as drogas. No helicóptero não tem nem sangue”, diz.

“Recebemos a informação que na aeronave havia o piloto, que estava com roupa camuflada, e outro ocupante. Estamos em busca dos dois e colhendo informações”, explica Godinho.

A Polícia Federal de Sorocaba informou que o caso está sendo registrado e será investigado. Uma perícia será realizada na área.

Em consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave consta como privada para serviço aéreo privado, com operação negada para táxi aéreo e estava em situação técnica regular.

Fonte: G1