Operação policial desmantela associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 13 milhões do Banco do Brasil

Em operação na manhã de segunda-feira (13), policiais civis do 8º Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-8), com sede em Presidente Prudente (SP), desmantelaram uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 13 milhões do Banco do Brasil. No total, foram presas 12 pessoas e apreendidos mais de R$ 500 mil em dinheiro.