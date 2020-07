Homem que decapitou outro é baleado ao fugir com cabeça da vítima

SÃO PAULO – Um homem morreu após ser baleado por policiais militares na manhã desta sexta-feira (3), na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. No momento em que foi baleado, ele carregava partes de um corpo de uma pessoa decapitada dentro de um saco plástico.

Instantes antes, o homem já havia sido abordado por policiais militares quando transportava o saco com partes desse corpo, que a polícia tenta identificar. Ele ficou alguns minutos dominado no asfalto e, assim que a segunda viatura chegou na ocorrência, os PMs dizem o homem aproveitou a distração dos policiais, levantou e pegou a cabeça da vítima dentro do saco.

Ao andar até a calçada ao lado exibindo a cabeça decapitada, o suspeito foi atingido por um tiro da PM. A ação foi registrada por câmeras de celulares dos vizinhos da área.

O homem foi levado para o Pronto-Socorro da Lapa, onde acabou morrendo. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp), onde será investigado. Os policiais querem entender de quem é o corpo decaptado que o homem carregava. As identidades do suspeito e do corpo encontrado com ele não foram divulgadas pela polícia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a “Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de homicídio, na manhã desta sexta-feira. Quando chegavam ao local, os policiais localizaram o autor do crime, que estava armado com uma faca e carregava uma sacola com parte do corpo da vítima.”

Ainda segundo a secretaria, “o homem reagiu à abordagem e tentou ferir os policiais, que intervieram. Ele foi socorrido ao PS da Lapa, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi apresentada ao 91ºDP, que solicitou assessoramento ao DHPP.”

Fonte: G1