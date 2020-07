Irmandade Santa Casa de Andradina recebe doação de EPIs do Grupo JBS

ANDRADINA – Em ação conjunta no combate ao novo coronavírus, o Grupo JBS, o Governo de Andradina e a Câmara Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, realizaram doação para a Irmandade Santa Casa de Andradina de 86 mil itens de equipamentos de proteção individual (EPIs), dentre eles, máscaras cirúrgicas e N95, aventais e macacões impermeáveis e luvas cirúrgicas.

“A doação foi primordial para a continuidade de todo o trabalho que está sendo desenvolvido no hospital desde o início da pandemia, principalmente no que se diz respeito à segurança dos nossos colaborares”, relata a Gerente de Enfermagem, Sandra Chagas.

Para atender a demanda de pacientes COVID-19 e também dar continuidade a demais atendimentos, a Santa Casa de Andradina, reformulou toda estratégia de acolhimento e de estrutura física e humana. Assim, os colaboradores foram separados em equipes e seguem à risca as orientações de isolamento, o que requer um número alto de utilização diária de EPIs, que obrigatoriamente são descartados.

Após um pouco mais de 100 dias de ações intensas de controle e combate a COVID-19, a diretoria do hospital, já estava em busca de alguns equipamentos que estão em falta no mercado.

O Superintendente da Organização Social de Saúde Irmandade Santa Casa de Andradina, Sebastião Sérgio da Silva relata a apreensão de toda a diretoria em relação ao fornecimento de equipamentos. “Essa ação nos possibilita tranquilizar nossa equipe e também a toda sociedade, pois através desses EPIs, vamos continuar combatendo de forma eficiente e com atendimento humanizado, esse inimigo invisível”. Sebastião agradece a ação. “Em nome de toda diretoria, colaboradores e sociedade, agradecemos ao Grupo JBS, ao Governo de Andradina e a Câmara de Vereadores, que possibilitaram a chegada desses equipamentos até o hospital”.

Andradina é um dos mais de 200 municípios que foram beneficiados pelo programa da JBS no Brasil. Segundo informações divulgadas pela empresa, no Estado de São Paulo, estão sendo distribuídos em doações o equivalente a R$ 39 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 29 milhões para 34 cidades paulistas, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas.

Ricardo Toló, gerente de Recursos Humanos da unidade da JBS em Andradina, afirma que “como empresa cidadã é muito significante poder contribuir com as comunidades onde vivemos e participamos. As doações chegam em um momento importante para o atendimento da população e para ajudarmos a salvar vidas”.

“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.