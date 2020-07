TOR apreende na Integração carga de pneus importados sem nota fiscal

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar prendeu ao meio dia de quarta-feira (01), o comerciante L. A. Z., de 30 anos, morador na cidade de São José do Rio Preto, acusado de contrabando ao ser flagrado em um caminhão VW/10.160, placas de Matão/SP, carregado com 30 pneus de procedência estrangeira (Paraguai), sem documentação fiscal. Encaminhado para a Polícia Federal em Araçatuba, foi arbitrada fiança para que responda ao processo em liberdade. O caminhão e a carga de pneus foram apreendidos pela PF.

A detenção do empresário aconteceu durante patrulhamento pela Rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia Integração” (SP 563), altura do KM 172, no trevo de Nova Independência, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, abordou um caminhão VW/10.160, placas de Matão/SP e durante vistoria constatou que na carroceria eram transportados 30 pneus novos para caminhão, de procedência estrangeira, sem documentação fiscal.

L. A. Z., 30 anos, empresário, condutor do caminhão, alegou que um caminhoneiro paraguaio trouxe a carga de pneus até Presidente Venceslau-SP, local onde ele fez o transbordo para seu caminhão e levaria para São José do Rio Perto/SP, cidade onde pretendia comercializá-los.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba onde L. A. Z., foi autuado em flagrante pelo crime de descaminho, sendo-lhe arbitrada fiança para responder ao processo em liberdade, a qual foi quitada e o preso liberado.

O caminhão e os pneus importados foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal do Brasil.