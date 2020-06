Morador de Andradina, garoto de 12 anos morre afogado no rio Tietê, em Pereira Barreto

Criança teria escorregado e caído nas águas do rio Tietê e na tentativa de se salvar, sofreu congestão, já que havia acabado de comer

PEREIRA BARRETO – Uma criança de apenas 12 anos, identificada apenas por Davi, residente na cohab Barbarotoo, no bairro Benfica, em Andradina, morreu afogada no domingo (28), quando estava com familiares na praia municipal Por do Sol, em Pereira Barreto. As primeiras informações é de que ela sofreu escorregão e caiu nas águas do rio Tietê e na tentativa de nadar, se debateu e sofreu congestão. Seu velório aconteceu das 7h às 11h de segunda-feira, 29) e seu corpo foi sepultado no cemitério São Sebastião..

Segundo as informações iniciais, ele teria ido até a praia de Pereira Barreto com sua mãe e um irmão, como havia feito no dia anterior (sábado). Os familiares então comeram o que haviam levado e, por motivos ainda a serem apurados pela Polícia Civil, teria ido até a beira do rio e em determinado momento, escorregou e caiu nas águas do Tietê.

Na tentativa de se salvar, começou a se debater e sofreu congestão, afundando e acabando por se afogar. Sua mãe percebeu o que estava ocorrendo e gritou por socorro.

O menino foi resgatado pelos salva vidas que ficam na praia e levado para o hospital de Pereira Barreto, não resistindo e entrando em óbito. O médico que atendeu a criança teria atestado que a causa morte foi mesmo congestão. O corpo do garoto nem foi encaminhado ao IML – Instituo Médico Legal de Andradina para ser submetido à exames necroscópicos e seria liberado para a família providenciar o velório e sepultamento, que deve ocorrer nesta segunda-feira (29).

Davi era estudante do 5º ano da EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental Josepha de Jesus Carreira, localizada no bairro Benfica, onde o menino também morava. Sua mãe Eliane era funcionária de uma empresa que presta serviços de limpeza na própria escola onde seu filho estudava.

Seu corpo deve ser trasladado por uma empresa funerária da cidade de Andradina. Colegas da mulher, conforme divulgado em redes sociais, estão providenciando uma vaquinha (arrecadando fundos), para ajudar no funeral, já que eles não possuem plano funerário.

Caso surjam novas informações sobre velório e sepultamento, o Mil Noticias divulgará posteriormente. Internautas podem colaborar enviando informações também.