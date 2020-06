Dona Almerinda Dourado completa 92 anos de vida

ANDRADINA – A matriarca da família Dourado/Matos, Almerinda Dourados Matos, completou na quarta-feira (24), 92 anos de um linda existência e ganhou uma festa surpresa dos filhos, noras, genros, netos e bisnetos. Alguns membros da família não puderam comparecer devido a compromissos previamente agendados, como uma filha, netas e bisnetas moradoras na cidade de São Paulo.

Obedecendo alguns critérios a fim de evitar aglomerações, conforme protocolo de saúde implantado desde a pandemia do coronavirus (Covid 19), todos os presentes usaram máscaras, utilizaram álcool em gel e evitaram se aglomerar em torno da aniversariante, nem mesmo na hora de apagar as velinhas e cantas os parabéns. Uma cuidadora tomava conta para que tudo saísse conforme o combinado e graças a Deus, saiu tudo perfeitamente.

Foi realizada uma pequena carreata em frente da residência de dona Almerinda, localizada na rua José Augusto de Carvalho, próximo do cruzamento com a rua Humberto de Campos, centro, com direito a buzinaço, apitos, serpentinas e um estouro de lâminas platinadas.

Logo depois todos desceram dos veículos e cantaram o “parabéns pra você”, acenderam a vela 92 e entregaram presentes em forma de mimos. Ela mesma apagou as velas, cortou o primeiro pedaço de bolo e deu a seu primogênito, Edson Dourado Matos.

Além de Edson, estiveram presentes ainda os filhos Edgar Dourado, Edmir, Edenor, Egmar, Edmilson, Elza, Eliane, Eder, Edvander, somente Elvira não pode comparecer. Cidinha, considerada mais uma filha, também compareceu junto com o marido. Presentes também os genros Osmar Munhoz, Cristiano, além de as noras, netos e bisnetos.

LINDA HISTÓRIA DE VIDA

Dona Almerinda construiu ao longo de sua existência uma linda história de vida, desde que era costureira e morava no bairro Pereira Jordão, la pelos idos de 1970, junto com o marido, o charreteiro Pedro Matos (já falecido). Essa mulher guerreira já “rasgou” muitas noites em claro costurando roupas para poder criar seus 9 filhos.

Mas com muito esforço e a ajuda do primogênito, Edson, tudo começou a mudar desde que ele trabalhou como agente fiscal e também no Escritório Bandeirantes. Aos poucos essa mulher guerreira foi vendo a vida de sua família progredir, já que praticamente todos os outros irmãos passaram pelo mesmo escritório e, depois de adquirirem experiência, tomaram outros rumos profissionais.

92 ANOS E LÚCIDA

Se não fosse um problema físico que a impede de caminhar, e por isso necessita de uma cadeira de roda para se locomover, dona Almerinda estaria aproveitando ainda mais essa linda idade, já que está super lúcida, acompanha todas as notícias em telejornais diários e ainda discute temas atuais, como o Covid 19, governo atual e os antigos, crise financeira, entre outros temas. Segundo os filhos, sua memória é de fazer inveja para muita gente ainda.

FALTAM SÓ 8 ANOS

E antes que alguém pergunte o que é aquela plaquinha (flâmula), com os dizeres: Faltam só 8 anos, são os anos que faltam para ela chegar aos 100. Estamos aqui na torcida dona Almerinda para que chegue nesta data também.